8 января 1938 года, после непродолжительного судебного заседания, «врагу народа» — молодому азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу был вынесен смертный приговор, который был приведен в исполнение 12 марта 1939 года..

23 мая 1956 года военная коллегия Верховного суда СССР по заключению Главного прокурора страны установила, что Микаил Мушвиг был осужден необоснованно, и отменила приговор из-за отсутствия состава преступления». Таким образом, из-за глупых амбиций наша страна лишилась гениального поэта, истинного патриота своей родины, которому было всего лишь 30 лет.

Сначала в 1939, затем – в 2017-м

Казалось бы, впереди целая Вечность, но нет. Опять поэт репрессирован – и на этот раз все гораздо прозаичнее, а от того еще более печальнее.

Итак, в Баку совершен очередной факт вандализма – над памятью, над историей.

Сегодня без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəryolservis разрушило памятник азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу (работа скульптор М.Рзаева) который был установлен в 1968 году в сквере на проспекте Строителей.

По словам начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закира Султанова, памятник разрушили без какого-либо разрешения, за что ОАО «Азеравтойол» будет строго наказан. По словам З. Султанова, министр культуры Абульфас Гараев, узнав об этом самовольном варварском действии, был очень расстроен, реакция его была очень плохая.

Понять реакцию господина министра можно: ведь завтра точно такие же самоуправцы, прикрываясь Распоряжением президента, снесут на своем пути все что угодно, даже Девичью башню (авось и там дорогу закладывать придется!).

Просто так возьму и сломаю?

И не только Министр Культуры задает сегодня вопрос: ПОЧЕМУ? Его задают очень многие жители нашего города. А мы попытаемся ответить: а потому что понятие приоритет сегодня не в чести. А вот понятие сам себе авторитет – как раз в духе хамов. И об это ложное правило раскалываются сегодня все человеческие и гражданские нормы.

Как только новость о сносе бюста М. Мушвига распространилась в соцсетях, сотрудники азербайджанских СМИ начали дружно звонить на мобильный телефон Главы пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анара Наджафли, который ответил, что согласно распоряжению Президента, на дороге, ведущей в мечеть «Тезе Пир» и площадь Физули, проводятся работы по реконструкции. В том числе проводятся работы на кругу возле Статуправления. И бюст М. Мушвига убрали, чтобы не повредить. В данный момент бюст находится на складе. После завершения работ он будет установлен на том же самом месте.

— «ОАО «Азеравтойол» ведь не вандал, чтобы разрушать какой-либо исторический памятник, — добавил А. Наджафли…

А самоуправство – не преступление?

В принципе, другой ответ трудно было представить: вандализм и самоуправство прикрыли «благими намерениями», а именно Распоряжением Президента.

Кстати, стоит отметить, что благодаря этим «благим намерениям» мы потеряли уникальные в своем роде архитектурные дома при сносе Басина и Советской, и сколько потеряем еще – одному Всевышнему известно. Но в случае со сносом архитектурных памятников их хотя бы предварительно удосужились вычеркнуть из списка.

С таким подходом к благому делу благоустройства Баку чего нам, жителям, ожидать дальше? Что тот же самый «Азеравтойол» (или еще какая-нибудь структура, апеллирующая распоряжениями президента) будет сносить парки (для строительства дорог), вырубать скверы (для прокладки трубопровода). А то, что памятник М. Мушвигу вернут на место – еще не факт. Ведь мы, жители Баку, до сих пор ждем, когда вернут мозаичный портрет М.Э. Расулзаде на ст.м. «28 мая». Тоже обещали, и СМИ убеждали, что, дескать, нет поводов для беспокойства. До сих пор дырка с каемочкой на месте Дома с Атлантами, снесенного в 2010-м году. А ведь обещали на его месте здание и украсить его старыми архитектурными элементами. До сих пор ждем. И куда жаловаться – не знаем, и что делать дальше – не ведаем. И если факт злостного самоуправства шокировал самого А. Гараева, то что говорить о нас, простых людях, которые вынуждены терпеть это отвратительное явление ежедневно?

Я. Мадатова