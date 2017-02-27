В марте в Азербайджане 14 нерабочих дней, включая праздничные дни, субботы и воскресенья.

В марте два официальных праздника – Международный женский день 8 марта (1 день) и праздник Новруз, который будет отмечаться 20-24 марта, подразумевая 5 нерабочих дней, информирует Тренд.

На праздник Новруз работающие по пятидневному рабочему графику будут отдыхать 9 дней – с 18 по 26 марта (27 марта будет первым рабочим днем).

Таким образом, работающие в государственных учреждениях по пятидневному рабочему графику будут отдыхать 14 дней, работающие в шестидневном графике — 10 дней.

В целом, в 2017 году 110 нерабочих дней.

По закону «О внесении дополнений и изменений в Трудовой кодекс» от 30 декабря 2005 года, в случае, если праздничные дни приходятся на конец недели, то эти праздники переносятся на следующие рабочие дни.