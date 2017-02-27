Александр Лапшин во второй раз встретился с матерью в Бакинском СИЗО №1.

Как передает Тренд, об этом сообщил адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

По его словам, во время встречи Белла Лапшина поинтересовалась условиями содержания и самочувствием сына. Александр Лапшин не выразил недовольства условиями содержания.

Адвокат также опроверг информацию, распространенную некоторыми армянскими сайтами об условиях содержания Лапшина.

«Цель армян в распространении такой информации известна. Мой подзащитный содержится в нормальных условиях, о чем он сам неоднократно говорил. Он дважды встречался с матерью, жалоб у него нет. В Баку собирается приехать и супруга Лапшина. То есть, никаких проблем в связи со встречами и условиями его содержания нет. Информация, распространяемая армянами, не соответствует действительности», — сказал Чернин.