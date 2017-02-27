Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

«27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», — отмечается в нем.

Совет ЕС также одобрил механизм приостановки безвизового режима сообщества с третьими странами. «27 февраля 2017 года Совет одобрил постановление по механизму приостановки, которое может быть применено ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации (между ЕС и третьими странами)», — отмечается в нем.