Евросоюз переживает масштабную трансформацию, и нельзя исключать, что в будущем Анкара как-то будет сотрудничать с Евразийским союзом, заявил в понедельник советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ильнур Чевик.

«В Евросоюзе происходит трансформация, но может ли в этой ситуации Евразийский союз представить какую-то серьезную силу, я не знаю… сейчас мировой порядок меняется кардинальным образом… пока важно сохранять двустороннее сотрудничество между РФ и Турцией, этот диалог, который в будущем, возможно, приведет нас к Евразийскому союзу»,- сказал Челик (цитата по РИА Новости).