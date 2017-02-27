Президент Армении Серж Саргсян находится с двухдневным рабочим визитом в Европе. В рамках визита предусматривается обсуждение им в Брюсселе нового двустороннего рамочного соглашения между Арменией и ЕС. Ожидается, что между ЕС и агрессором Арменией также будет обсуждаться договор о создании свободных торговых зон.

Как известно, в Брюсселе располагается также и штаб-квартира НАТО. Самое интересное – сегодня, 27 февраля, Саргсян встретится в этом штабе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в информации на сайте Североатлантического альянса.

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Видимо, одним выстрелом Саргсян хочет убить сразу несколько зайцев. Привлекает внимание и то, что этот визит происходит в самый пик предвыборной кампании перед решающими парламентскими выборами в Армении. О чем идет речь?

Дело в том, что этот визит Саргсяна на самом деле является месседжем Евросоюзу, НАТО и всему Западу, что при первой же возможности может отказать быть вассалом России и переметнуться на сторону Запада. Если учесть, что армяне всегда отличались своей продажностью и ради своих интересов всегда с легкостью меняли своих хозяев, то этот месседж в первую очередь направлен Москве. Точнее, речь идет об очередном демарше Еревана против Кремля. В любом случае, встречи Саргсяна в Брюсселе испортят настроение Кремлю.

Ереван совершал уже подобный демарш 4 года назад. Тогда, в 2013 году, из-за Кремля Армения все же отказалась от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а вместо этого присоединилась к путинскому проекту Евразийский союз (Евразийское экономическое сообщество и Таможенный союз). С того времени Армения потеряла доверие Запада.

Своими контактами в Брюсселе Саргсян хочет направить месседж и внутренней аудитории – армянскому электорату, а точнее значительно активизировавшимся в последнее время недовольным Россией прозападным избирателям: «мол, я могу быть и человеком Запада».

Согласно некоторым предположениям, встречи с руководством ЕС и НАТО имеют большое значение для Саргсяна с точки зрения получения положительного отзыва о результатах предстоящих в апреле парламентских выборов. Как ожидается, результаты этих выборов будут сфальсифицированы в пользу правящей партии. Сообщается, что Саргсян подписывает рамочное соглашение с ЕС в качестве политической сделки в связи с выборами. В общем, Саргсян планирует ударить по нескольким целям в ходе своего визита в Брюссель.

Да, некоторое время назад президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже находился в Брюсселе, проводил там встречи. Но в отличие от Армении, Азербайджан – независимое государство и не является марионеткой России. С другой стороны, Ильхам Алиев не встречался в Брюсселе с генсеком НАТО – хотя у Баку намного больше возможностей и потенциала для налаживания более тесных связей с Североатлантическим альянсом.

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За этим коварным ходом президента Армении больше всего следят в Москве. Саргсян и сам наверняка знает об этом. Его намерение поехать в Москву вскоре после визита в Брюссель говорит о внутренних опасениях. Какие контрмеры предпримет Кремль против «самодеятельности» своего вассала в Европе?

Один из вариантов – использовать «карабахскую карту», чтобы усадить Саргсяна на место. С этой точки зрения, у Азербайджана может появиться хорошая возможность для освобождения еще одной части своих территорий. Происходящие в последнее время на линии фронта провокации армян, в особенности кровавые столкновения в канун годовщины Ходжалинского геноцида, заставляют задуматься. Не исключено, что вражеская сторона, режим Саргсяна хочет использовать тактику «напасть первым, пока на него не напали». Но азербайджанская армия может повернуть эту тактику против агрессора.

«Когда интересы России совпадут с интересами Азербайджана, Армения окажется в тяжелом положении. Чтобы не быть растоптанными, нужно решить вопрос Нагорного Карабаха». Об этом заявил секретарь фракции «Армянский национальный конгресс» Арам Манукян. По его словам, их лидер Левон Тер-Петросян говорит тоже самое:

«Исходя из этой ситуации, мы должны найти такое решение, чтобы пойти путем минимальных потерь, мы должны согласиться на определенные территориальные потери. Если мы этого не сделаем, то можем потерять еще больше. Сейчас возник шанс для решения конфликты, и мы должны пойти на это, не теряя времени», — сказал Манукян.

Вторым вариантом Москвы является обострить внутреннюю ситуацию в Армении и сменить Саргсяна на более верную и лояльную Москве фигуру. Существует как минимум три альтернативы – бывший президент Роберт Кочарян, бывший министр обороны, недавно отвернувшийся от Саргсяна Сейран Оганян и нынешний премьер-министр, чисто пророссийский Карен Карапетян.

Видимо, Саргсян считает самым серьезным своим соперником именно премьер-министра Карена Карапетяна. Интересно, что будучи недавно в Москве, Карапетян был встречен очень радушно, что вызвало раздражение у нынешнего руководства Армении. Местные политические наблюдатели тоже стали считать Карапетяна серьезным препятствием на пути власти Саргсяна.

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В этом контексте интересны замечания армянского политического комментатора Мусы Микаеляна. Говоря о предстоящем визите Саргсяна в Москву, политолог отметил, что Саргсян едет для сохранения своей власти. По словам Микаеляна, пока неизвестно, когда именно Саргсян совершит визит в Москву:

«Армяно-российские встречи на высшем уровне – практически рабочий процесс, и в этом нет ничего необычного, однако предстоящий московский визит Сержа Саргсяна может оказаться примечательным с точки зрения внутренних развитий в Армении. Независимо от того, когда именно состоится этот визит – до парламентских выборов или после, очевидно, что этот визит может иметь существенное значение в плане внутриполитического, а скорее – внутривластного статус-кво. Предстоящий московский визит Саргсяна по сути станет ответным визитом на январский визит премьер-министра Карена Карапетяна в Москву или же, так сказать, встречным визитом».

Микаелян коснулся и того, что Саргсян не визит Карапетяна в качестве своего преемника:

«Дело в том, что визит Карена Карапетяна в Москву получил подчеркнутую весомость в плане оказанного ему приема как на уровне российских властей, так и со стороны армянского бизнес-сообщества России. Все это, несомненно, было весомым политическим содействием и значительно увеличило политический вес Карена Карапетяна внутри властей Армении. А это обстоятельство для Сержа Саргсяна, конечно, является проблемой с точки зрения конкуренции – в плане сохранения своей власти в дальнейшем. Саргсян не рассматривает Карапетяна в качестве своего преемника. Но, как показал московский визит Карапетяна, для Москвы он может рассматриваться как таковой. Серж Саргсян в ходе своего визита, снизить авторитет Карапетяна. В качестве возможного кандидата в преемники Сержа Саргсяна в настоящее время рассматривается министр обороны Виген Саркисян».

Добавим, что после парламентских выборов в Армении в апреле страна перейдет к парламентской форме правления, и первым лицом в стране будет не президент, а премьер-министр. Все основные полномочия перейдут к нему.