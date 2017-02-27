В понедельник во Дворце эмира состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Катаре.

Затем состоялась встреча один на один Ильхама Алиева и Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, а после в расширенном составе.

По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписан ряд документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

В частности, стороны подписали межправительственные меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах культуры, а также молодежи и спорта. Также подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и Управляющей компанией портами Катара MWANİ Qatar, между администрациями гражданской авиации двух стран. Стороны подписали дополнение к межправительственному соглашению по воздушным перевозкам, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере защиты дикой природы и охране окружающей среды.