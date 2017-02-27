Министерство культуры и туризма и ОАО «Азеравтойол» прокомментировали снятие памятника известному азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу в Баку.

Глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов в интервью Report строго раскритиковал это решение: «За это ОАО «Азеравтойол» будет наказан. Потому что в связи с этим не было сделано никакого предупреждения в министерство. Абульфас Гараев сегодня узнал об этом. Реакция министра была очень плохая. После определения места для памятника, наверное, его перенесут в другое место».