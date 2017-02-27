Кабинет Министров утвердил «Правила предоставление жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных переселенцев».

Как сообщает АПА, во время переселения нижеследующей категории вынужденных переселенцев не предоставят новую жилую площадь:

— вынужденным переселенцам, которые во время выдачи временной жилплощади были зарегистрированы в переселяемом объекте, но фактически не проживали там;

— вынужденным переселенцам, которые приобрели отдельную жилую площадь в соответствии с жилищным законодательством и гражданско-правовым сделками, и их семьям (исключением являются семьи шехидов);

— вынужденным переселенцам, которые были временно заселенны в других городах и районах, однако, узнав о переселяемом объекте, в течение последних 3 лет переехали и заселились там;

— семьи, которые с целью приобретения большей жилой площади, оформили фиктивный брак, или расторгли действующий.

Вынужденным переселенцам, которые прежде проживали на переселяемом объекте, но переехали в другое место после заключения брака и вернулись после развода, предоставляется отдельная жилая площадь.

Если вынужденный переселенец отказывается от переезда в выделенную ему площадь временного проживания в течение 5 дней, то эта площадь передается другой семье вынужденных переселенцев. У вынужденных переселенцев нет права продавать, дарить, отдавать в пользование другим, сдавать, поселять других людей, самовольно менять, передавать другим при посредстве залога и других способов выделенную им площадь временного проживания. Вынужденные переселенцы должны бережно относится к выделенной им площади временного проживания, использовать эту площадь только для проживания, не вносить каких либо не предусмотренных проектом изменений в конструкцию и должны соблюдать правила совместного проживания.

Вынужденные переселенцы не могут использовать предоставленные им на временное пользование жилую площадь в коммерческих целях, а также вести деятельность, запрещенную законодательством. В связи с тем, что предоставленные вынужденным переселенцам временные места проживания не являются их собственностью, они не могут быть переданы по наследству, а также быть использованы опекунами. Если семья вынужденных переселенцев фактически не проживает на предоставленных им площадях временного проживания или жилая площадь кому-то передается, то соответствующая структура Комитета согласно требованиям законодательства освобождает жилплощадь и передает ее, заранее согласовав с Комитетом, более нуждающимся вынужденным переселенцам.

Жилая площадь предоставляется вынужденным переселенцам в соответствии с составом их семьи:

— Если семья состоит из 1 человека – 1 комната,

— Если семья состоит из 2-3 человек – 2 комнаты,

— Если семья состоит из 4-5 человек – 3 комнаты,

— Если семья состоит из 6 и более человек – 4 комнаты.