Первый заместитель ликвидированного Министерства транспорта Муса Панахов может покинуть страну, если не будет назначен заместителем министра Транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде. Об этом он сказал своему близкому окружению. Панахов отметил, что уедет в Молдову, где его родственник был бывшим президентом.

Напомним, что сын Мусы Панахова женился на внучке экс-президента Молдовы Владимира Воронина. Его сват Олег Воронин является одним из самых богатых людей Молдовы.

После свадьбы Панахов не сидел сложа руки, а переводил свое богатство в Молдову. У Панахова есть совместный с его сватом бизнес.

Муса Панахов не может смириться с тем, что из-за упразднения Минтранса он потерял пост замминистра, который занимал на протяжении 15 лет. Теперь он претендует на пост замминистра Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Для этого он задействовал все свои связи, даже попросил помощи свата. Но Панахов осознает, что его шансы не велики, поэтому выводит свой бизнес из страны.

Он даже выставил на продажу приносящий хорошую прибыль известный клуб «Мегаполис». Хоть это открыто и не афишируется, но Панахов предложил этот клуб своим состоятельным друзьям.

Кроме того, выигравший тендеры в строительном секторе Панахов хоть и смог вывести за границу часть этих миллионов, но другую часть вложил в качестве инвестиций в Азербайджане. Теперь Панаховы хотят продать поскорее эту компанию и взять наличные деньги.