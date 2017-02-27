28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет слабый туман, умеренный южный ветер днем сменится на северный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла.