Биологи расшифруют ДНК всех живых организмов на Земле в рамках проекта BioGenome Project Earth. О своем намерении исследователи рассказали на конференции BioGenomics2017, организованной Смитсоновской инициативой по геномике биоразнообразия (США) и Пекинским геномным институтом (BGI).

Об этом, как передает Лента.ру, сообщает издание Science.

Первым шагом специалистов станет секвенирование (определение последовательности нуклеотидов ДНК) геномов всех существующих в настоящее время эукариотов. Эта группа организмов включает в себя как одноклеточных (протисты), так и многоклеточных существ (грибы, растения, животные).

По предварительным оценкам, проект будет стоить несколько миллиардов долларов, что сравнимо с расшифровкой человеческого генома, которая обошлась в 4,8 миллиарда долларов.

Ученые подчеркивают, что необходимо разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов, а также обеспечивать высокую точность ее расшифровки. Это позволит получить качественные данные, необходимые для выяснения эволюционных связей между различными группами организмов.