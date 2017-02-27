Виктор Янукович развелся со своей супругой Людмилой после 45-ти лет брака. Об этом экс-президент Украины сообщил сам в интервью немецкому журналу Der Spiegel». Бывшая первая леди Украины по образованию инженер-строитель, она работала на производстве в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. Сейчас Людмила Янукович является домохозяйкой, после того, как ее супруг сбежал в Россию в 2014 году, она проживает в Крыму.

Как пишет немецкий еженедельник, сейчас Янукович живет с сестрой своей бывшей кухарки.