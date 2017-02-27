«Нет нужды давать политическую оценку действиям Еревана и сепаратистам в Ханкенди поскольку об их хитроумной стратегии любыми способами сохранить свою власть знают сегодня даже домохозяйки и школьники. Меня, как человека сугубо военного, больше интересует беспристрастный анализ произошедшего ночного боестолкновения на фронте с 24-го на 25-ое февраля сего года».

Об этом заявил генерал-майор запаса Александр Васяк.

По словам А.Васяка, мало кто знает, но руководством Армении поставлена конкретная задача военному ведомству по достижению хоть какого-нибудь локального успеха на фронте.

«Подтверждением тому являются переброска подразделений спецназа с территории Армении в зону боевых действий, и бесчисленные не прекращающиеся попытки диверсионных действий на линии соприкосновения сторон.

Неискушенный читатель не один раз мог лично ознакомиться с этими роликами, запечатлевшими провокационные действия, выложенными на всеобщее обозрение в наших СМИ. Для того, чтобы сорвать преступный замысел армян, руководством Вооруженных Сил Азербайджанской Республики предпринимаются обычные в подобных случаях контрмеры: назначаются дежурные силы и средства, повсеместно усиливается наблюдение, выставляются секреты, обустраиваются ловушки, засады и другие мероприятия, направленные на то, чтобы не допустить выполнения активных задач противнику. Любой военный специалист-профессионал знает об этом.

Поэтому заявления официальных представителей Армении и горе-стратегов, типа Виталика Баласаняна, о срыве наступательных действий Азербайджана не выдерживают никакой критики. Судите сами. Разве можно небольшой группой (тремя (!) военнослужащими) идти в наступление? Разве Азербайджанская армия не способна сегодня создавать наступательные группировки и грамотно планировать переход в наступление? Разве не заслуживает уважения героический поступок двух азербайджанских офицеров, бросившихся на выручку своим подчинённым, которые были атакованы и обстреляны врагом? И теперь враг снова (уже в который раз) вымещает на них свою злобу, не давая эвакуировать тела военнослужащих нашей армии, оставшихся на поле боя.

С древних времен, каким бы кровопролитным не было сражение противостоящих сторон, после захода солнца было принято собирать на поле брани убитых и раненных. Разве претендующие на древность армяне не знают об этой традиции? С упертой настойчивостью обвиняя нас в кровожадности, варварстве и человеконенавистничестве армяне сами скатились до самых низменных поступков, несовместимых с проявлением уважения к погибшим на поле боя.

Даже обращение сопредседателей Минской группы ОБСЕ не действует, хотя во всех своих официальных заявлениях Ереван подчеркивает свою приверженность выполнению их решений. Так с кем же воюет «доблестная» армянская армия?! С мифическими наступающими на их «границы»? азербайджанскими войсками или с погибшими, но, до конца выполнившими свой долг и сорвавшими преступный замысел врага воинами? Поднятием шумихи вокруг любой спланированной провокации на фронте, распространением лживых сведений о несуществующих фактах агрессии Азербайджана, преступный режим Армении пытается сохранить статус-кво при нынешнем состоянии армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, уйти от ответственности за оккупацию азербайджанских территорий и свалить «с больной головы на здоровую» свою вину за возобновление боевых действий», — приводит его слова АПА.