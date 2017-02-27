«В январе 2017 года против главы Азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причина заключалась в том, что Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году, предположительно, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей, которые Г. Агаев получил в рамках гранта «Россия глазами турецких и азербайджанских школьников», который был выделен фонду «Русский мир» Министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу. Предположительно, Г. Агаев распорядился крупной суммой по своему усмотрению. На днях он был задержан и помещён под домашний арест».

Об этом говорится в заявлении президента Центра моделирования и стратегического развития Союна Садыкова, поступившем в редакцию Минвала.

«Этот арест вызвал возмущение у представителей азербайджанской диаспоры России, которые прислали в издание Minval.az письмо, в рассказали, что Руководитель Московский национальный Культурный автономии Азербайджанцев Подмосковья Г. Агаев арестован по заказу, и никакой «растраты гранта» на самом деле не существует и в помине.

Да, грант был выигран, были получены средства из бюджета, и состоялись соответствующие мероприятия, на которые было затрачено не 600 тысяч, а в три раза больше. Габиль Агаев и его организация на высшем уровне провели мероприятия и в Турции, и в Азербайджане, им были привезены студенты и школьники в Россию, Г. Агаев возил их по Золотому кольцу, провел экскурсии по Москве. Это факт подтверждается как документально так и студентами, школьниками и гидами, принимавшими участие во всех этих мероприятиях.

Далее: средства получал не лично не лично Галиб Агаев, а его организация НКА Азербайджанцы Подмосковнья, был заключен договор между двумя юридическими организациями : «Русским Миром» и НКА Азербайджанцы Подмосковья. Что же происходит дальше? Из полученных из бюджета средств в размере 600 тысяч рублей «Русский Мир» принимает» только 310 тысяч, а 290 не принимает вообще, сослались на неправильную отчетность. Факт оплаты наличными питания, оплату автобуса и других непредвиденных расходов они считают бездоказательными.

Тем не менее, согласно российскому законодательству, организация «Русский Мир» сначала должна была направить официальное письмо НКА Азербайджанцы Подмосковья, а затем уже через арбитражные суд доказать, что полученный грант был потрачен не по назначению, ив случае этого вернуть свои деньги из расчетного счета НКА Азербайджанцев Подмосковья – опять же, через суд.

Мы считаем, что обвинение Г. Агаева в хищении – безосновательный и возмутительный. Никакого хищения не было и быть не могло! А причина задержания и последующего ареста заказ, целью которого является следующее: напугать как самого Г. Агаева, так и всех азербайджанцев.

Союн Садыхов в письме отметил, что ему звонили несколько руководителей Азербайджанский диаспоры из региона, и рассказывали о том, что их вызывали в отделения ФСБ и Следственный комитет, угрожали, и говорили так же, что год назад, когда проводились мероприятия, посвящённые «Ходжалинскому геноциду», было выражено презрение в адрес армян. В ФСБ руководителей азербайджанской диаспоры предупредили, чтобы подобные мероприятия больше не проводились. И этот факт просто возмутителен! Получается, что армянам можно проводить мероприятия, посвященные мифическому «геноциду», а азербайджанцам нельзя провести акцию памяти в день реального геноцида в Ходжалы?

Галиба Агаева так же пугали, и предупреждали, чтобы он отказался от проведения это мероприятия, а Г. Агаев – естественно — отказался подчинятся. Тогда и было придумано дело «о хищении и растрате 600 тысяч рублей из госбюджета». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели задержание и процедуру ареста, нарушая все пункты Российского законодательства. Во-первых, московская полиция Северо-Западного округа не имела никакого отношения к Г. Агаеву, так как Г. Агаев прописан во Внуково (это совсем другой округ), во-вторых, НКА Азербайджанцы Подмосковья зарегистрирована в подмосковной городе Истра. Отсюда вопрос: какое отношение к этим разным частям Москвы имеют отношение Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЕП), Следственный Комитет при полиции Северо-Западного округа? А ответ на поверхности! Руководителем УБЕП является некий Хачатрян, с приходом которого к власти почти бизнес-объекты у азербайджанцев в данном регионе закрыт, и многие владельцы этих объектов сидят в тюрьме. К сожалению, имеет место быть сокрытие фактов вытеснения азербайджанцев во многих регионах России, и это может привести эскалации межнационального конфликта.

Галиб Агаев и возглавляемые им организация НКА Азербайджанцы Подмосковья очень много сделала и продолжает делать в плане укрепления межнационального согласия, поднимает имидж Азербайджана и России – как за рубежом, так и в РФ. Его организация и в Европе, и в Турции проводит мероприятия, посвященные России. И не лишним будет отметить тот факт, что все мероприятия проводились и проводятся исключительно за свой счет.

Те, кто арестовал Г. Агаева думали, что напугали этим самым как самого Г. Агаева, так и всех азербайджанцев России. Но на самом деле этот арест дал еще больший повод для энтузиазма как Г. Агаеву так и всем азербайджанцам РФ, и очень скоро российское общество почувствует фарс правоохранительных органов. Соблюдение законов и понимание друг друга — только в этом есть суть залога укрепления российского общества. Галиб Агаев, хоть и эмоциональный человек, но, тем не менее, он честный и порядочный азербайджанец – гражданин России. И он сможет противостоять любой несправедливости!», — сказано в заявлении.