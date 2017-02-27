Лечение пациентов с пересаженными органами осуществляется за счет средств государства.

Как передает Спутник, об этом было сообщено в ходе мероприятия по итогам 2016 года, состоявшегося в Клиническом медицинском центре (КМЦ) Министерства здравоохранения АР.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 679 больных, которым пересадили почки и другие органы.

Кроме того, к настоящему времени в стране полностью решена проблема проведения гемодиализа для граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью. В 38 центрах гемодиализа, функционирующих в городах и районах страны, установлено 590 аппаратов и свыше 3100 пациентов проходят здесь сеансы гемодиализа и снабжаются необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме на бесплатной основе. Помимо этого, в прошлом году в Азербайджане 3111 больных прошли процедуру гемодиализа, из них 1273 — в Баку, 1838 — в регионах.