Администрация США достигла «почти всего», что планировала сделать в первый месяц своей работы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на торжественном ужине в Белом доме, где собрались 46 губернаторов штатов страны, передает ТАСС.

«После четырех недель (пребывания на посту президента) я могу сказать, что это было очень весело, — отметил Трамп. — Мы достигли почти всего, что мы намеревались достичь».

В пример президент привел ужесточение иммиграционной политики.

«В мире есть большие проблемы, и вы хорошо об этом знаете. Но мы очень довольны тем, как идут дела. Мы дали много обещаний за прошлые два года, и многие из этих обещаний мы уже сдержали», — подчеркнул глава государства.