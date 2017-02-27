Фильм «Ла-Ла Ленд» был объявлен победителем премии Оскар в главной номинации — «Лучший фильм» — по ошибке. На самом деле награду в этой категории получил фильм «Лунный свет».

Победителя в номинации объявляли звезды фильма «Бонни и Клайд» Уорен Битти и Фэй Данауэй. Битти под хохот аудитории замешкался с конвертом, после чего объявил лучшим фильмом «Ла-Ла Ленд». Однако вскоре выяснилось, что актер взял не тот конверт. К тому моменту съемочная группа «Ла-Ла Ленда» уже успела потрогать статуэтки.

После этого ведущий премии Джимми Киммел принес извинения аудитории.

Фильм Барри Дженкинса «Лунный свет» — гей-драма о поиске сексуальной идентичности в афроамериканских трущобах. Исполнитель одной из ролей Махершала Али получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также фильм был отмечен в категории «Лучший адаптированный сценарий».

«Ла-Ла Ленд», получивший 14 номинаций, удостоился шести статуэток — Эмма Стоун была признана лучшей актрисой, Дэмьен Шазелл — лучшим режиссером, за песню «City of Stars» мюзикл получил «Оскара» в номинации «Лучшая песня», а Джастин Гурвиц, написавший ее, был объявлен лучшим композитором. За операторскую работу над «Ла-Ла Лендом» награду получил Линус Сандгрен, лучшими художниками-постановщиками были признаны Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско, работавшие над фильмом.