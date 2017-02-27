В течение 2016 года в Азербайджане органами занятости были обеспечены работой 56 631 человек, что более чем в два раза превышает показатели 2015 года.

Как передает Тренд, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Для сравнения: в 2015 году работой было обеспечено около 28 тысяч человек.

«В результате чего Азербайджан смог и в прошлом году сохранить безработицу на уровне пяти процентов, что значительно ниже, чем в ряде экономически развитых странах. Например, в Испании этот показатель составляет 19,6 процента, во Франции — 9,9 процента, Швеции — 6,9 процента и так далее», — сказал Муслимов.

По словам министра, политика обеспечения населения рабочими местами продолжается и в этом году.

«В основном рабочие места создаются в рамках политики социальной ответственности государственных компаний и органов. За первые два месяца 2017 года количество обеспеченных рабочими местами составило около 40 тысяч человек», — сказал Муслимов.

Министр отметил, что данные шаги также позволили предотвратить рост уровня бедности в стране, и сохранить его в пределах 5-6 процентов. «Это один из самых низких показателей, как среди стран СНГ, так и среди стран Восточной Европы. Как известно, ООН ведет классификацию стран по уровню бедности. В числе 48 самых бедных стран 33 африканские страны, 14 стран из азиатско-тихоокеанского региона и Гаити. Уровень ВВП на душу населения в этих странах составляет менее 1000 долларов. Далее следуют страны с более высоким уровнем доходов. А Азербайджан в настоящее время входит в число развивающихся стран с высоким уровнем доходности, и мы стараемся сохранить данный показатель», — сказал министр.

Он также отметил, что в последнее время в стране уделяется большое внимание программам самозанятости. «В регионах страны за прошедшие два месяца около 200 человек были обеспечены активами для создания семейных хозяйств. На конец января их число равнялось 103, а к концу апреля — должно составить 1430 человек», — сказал Муслимов.