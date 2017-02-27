Пакистанская компания GIDS (Global Industrial & Defence Solutions) заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области оснащения сухопутных войск, морских сил и внутренних войск.

Об этом Report заявил глава компании, отставной генерал-майор Тариг Джаваид. По его словам, компания уже осуществляет поставки вооружения внутренним войскам.

«Мы поставляем внутренним войскам каски, дымовые шашки. Что же касается ВМС и сухопутных войск у нас уже имеются контракты и мы ждем подтверждения от вышестоящих чинов обеих стран», — заявил Т. Джаваид.

Глава GIDS также сообщил о заинтересованности в передаче Азербайджану технологий по производству ручных гранатометов: «Со стороны Министерства оборонной промышленности Азербайджана есть определенная договоренность по этому поводу».