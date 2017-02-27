Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами обратился к вынужденным переселенцам.

Как сообщили в комитете, указом Президента Азербайджана от 14 февраля 2017 года №1243 о внесении изменений в указ «Об установлении единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам» от 23 января 2017 года №1206 местным и органам исполнительной власти оккупированных районов, организациям, оказывающим коммунальные услуги, поручено составить списки вынужденных переселенцев и представить Госкомитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

В связи с тем, что процесс подготовки этих списков и их уточнения требует много времени, пособия для вынужденных переселенцев и оплаты коммунальных услуг за февраль будут перечислены в марте за два месяца.