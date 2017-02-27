Министерство иностранных дел Ирана призывает к сдержанности стороны карабахского конфликта, сообщает «ИСНА».

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Хасеми заявил, что Тегеран призывает своих соседей к сдержанности, призывает приложить усилия для мирного решения существующих проблем путем диалога.

«Международные структуры, которые взяли на себя ответственность в деле урегулирования карабахского конфликта, должны выполнять взятые обязательства. В то же время Иран готов при сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами содействовать стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе», — отметил пресс-секретарь МИД Ирана.