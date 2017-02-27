«Желаю упокоения душам наших соотечественников, жестоко убитых армянскими преступными группировками в Ходжалы 25 лет назад», — на своей странице в Twitter написал премьер Турции Бинали Йылдырым.

Премьер-министр напомнил о геноциде, совершенном 26 февраля 1992 года в Ходжалы. В своем статусе с заголовком «Сильная боль – Ходжалинская резня» Б.Йылдырым написал: «В этот день мирные азербайджанские граждане были жестоким образом убиты армянскими преступными группировками. Ходжалинская резня является общим горем тюрков».