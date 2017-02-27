Подразделения вооруженных сил Армении продолжают предпринимать действия с целью нагнетания обстановки по всей линии фронта.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, армянская сторона в очередной раз попыталась совершить провокацию в направлении села Талыш. В результате бдительности наших подразделений, дислоцированных на передней линии, попытки противника приблизиться к позициям Вооруженных Сил Азербайджана были решительно пресечены.

В ходе боестолкновений противник, неся потери, был вынужден отступить. Потерь среди личного состава Вооруженных Сил нет.

Министерство обороны также сообщает, что армянские вооруженные подразделения с использованием 60-мм и 82-мм минометов (9 снарядов), а также крупнокалиберных пулеметов за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Воскеван, Шаваршаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах и в селах Кехнегышлаг, Гушчу Айрым, Фарахли, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгезор, Чинари Бердского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции в селах Мунджуглу, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Сарыджалы, Марзили, Немирли, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.