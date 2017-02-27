Представители азербайджанской диаспоры США пресекли провокацию группы армян, пытавшихся провести акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне, передает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на азербайджанское диппредставительство в Америке.

«Группа армян при инициативе и поддержке лоббистских организаций, связанных с правительством Армении, пытались провести 26 февраля акцию перед посольством Азербайджана в Вашингтоне»,- отмечается в сообщении посольства.

Диппредставительство отмечает, что «основной целью этой немногочисленной акции» было выражение протеста азербайджанской стороне за Сумгаитские события.

«Представители азербайджанской диаспоры в США провели контракцию против этой провокации. Призывая армянскую сторону к немедленному освобождению азербайджанских территорий, а также скандируя лозунги о привлечении Армении к уголовной ответственности за Ходжалинский геноцид, представители азербайджанской диаспоры сорвали акцию армянского лобби», — отмечается в сообщении.

Отмечается, представители диаспоры также пели гимн Азербайджана и Марш солдата.

«Основной целью этой провокационной акции армянского лобби было отвлечение внимания общественности США от мероприятий, проводимых Азербайджаном по доведению до широких масс реалий о Ходжалинском геноциде», — говорится в сообщении.