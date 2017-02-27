Тысячи человек приняли участие в протестах, которые продолжаются в Румынии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Митингующие собрались на площади Победы в Бухаресте вечером в воскресенье. Участники антиправительственной демонстрации выкрикивали лозунги «Увольнение!» и «Вы воры». Во время акции они сформировали флаг Евросоюза из 12 золотых звезд, расположенных по кругу на синем фоне.

Полиция перекрыла дороги, ведущие к площади.

Антиправительственные митинги проходят по всей Румынии уже 27 дней подряд. В субботу на юге страны также состоялись акции в поддержку властей.

Причиной протестов стали изменения в Уголовный кодекс, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных коррупционеров-сторонников правящей партии. Пятого февраля правительство отменило поправки, однако митинги на улицах продолжаются.