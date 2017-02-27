Печать и факсимиле католикос-патриарха Грузии Илии II были украдены из патриархии в период его лечения в Германии, заявил теолог Гиоргий Тигинашвили в эфире телекомпании «Имеди».

Источники в патриархии рассказали, что печать и факсимиле использовались при назначении митрополита Зугдидского и Цаишского Герасима Шарашенидзеса на пост главы епархий в Германии и Австрии 9 февраля.

«Если патриарх скончался бы во время операции в Германии, в патриархии должны были в срочном порядке объявить престолонаследника. Это было бы, конечно, сфальсифицированное завещание патриарха», — рассказал Тигинашвили.

Илия II отправился в Германию 2 февраля, 13 числа ему провели операцию в Берлине из-за воспаления желчного пузыря. В тот же день грузинская прокуратура сообщила, что в аэропорту Тбилиси по обвинению в подготовке убийства был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны Георгий Мамаладзе.

У обвиняемого нашли цианид, которым, по версии следствия, Мамаладзе намеревался убить высокопоставленного священнослужителя. Позже в прокуратуре исключили версию покушения на патриарха, отметив, что в интересах следствия не могут уточнить, чье убийство готовил мужчина. Сам Мамаладзе отрицает свою вину.

Один из адвокатов задержанного сообщил, что Мамаладзе обвиняют в подготовке убийства Шорены Тетруашвили, секретаря-референта католикос-патриарха.

В рамках скандала патриархию уже покинули глава Службы охраны патриарха Сосо Оханашвили и секретарь патриархии Михаил Ботковели. При этом Оханашвили пообещал сделать «скандальное заявление».

В воскресенье митрополит Петре, который не верит в виновность Мамаладзе, рассказал журналистам, что патриарха уже пытались отравить в 2009 году, когда президентом был Михаил Саакашвили. По словам митрополита, гостей и патриарха во время одного из обедов обслуживала Шорена Тетруашвили, после чего патриарх почувствовал себя плохо и был госпитализирован.