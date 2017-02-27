На дороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию «112» поступила информация о том, что на 45-ом километре трассы Баку-Губа автомобиль марки BMW совершил аварию.

На место ДТП незамедлительно были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС. После осмотра места происшествия было установлено, что в результате ДТП на месте происшествия скончался водитель автомобиля Рзаев Эмиль Хафиз оглу (1976 г.р.). Тело погибшего было извлечено из автомобиля и передано по назначению.