Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с последними событиями на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

Как сообщили АПА в МИД Турции, официальная Анкара выразила соболезнование близким, родным погибших, а также всему азербайджанскому народу.

«Вот уж четверть века, как Армения оккупировала азербайджанские земли. Для того, чтобы не повторилась эскалация напряженности, имевшее место в апреле 2016-го года, призываем Армению придерживаться режима прекращения огня и положить конец агрессии», говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Турция как член минской группы ОБСЕ продолжит поддерживать усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с учетом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Отметим, что в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе состоялся телефонный разговор между главами МИД Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым.