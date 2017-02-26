Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала интервью телеканалу «Россия 1».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, интервью было показано в программе «Вести недели», которая выходит в эфир каждое воскресенье. Ведущий программы журналист Дмитрий Киселев отметил, что решение о назначении Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом в Азербайджане восприняли как логичное. «Мехрибан Алиева и так практически участвует во всей общественной и политической жизни страны, имеет значительный опыт управленческой работы. Ее авторитет в обществе непререкаем. Мехрибан Алиева — депутат азербайджанского парламента трех последних созывов, успешно руководит Фондом Гейдара Алиева, под ее руководством 2012 году в Баку блестяще прошел конкурс «Евровидение», а в позапрошлом году были организованы первые в истории европейские спортивные игры. Красивая женщина Мехрибан Алиева успешно опровергает стереотип, что политика в восточных странах — лишь мужское дело», — отметил Д.Киселев.

В интервью программе Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что на новом посту оправдает «доверие Президента, а самое главное тех людей, у которых есть вера и ожидания». «Решение назначить меня на пост Первого вице-президента страны было личной инициативой Президента Азербайджана. Конечно, наверное, сыграло роль то, что на протяжении долгих лет я являюсь не только супругой, но и соратником Президента», — сказала М.Алиева. На вопрос корреспондента «Вы сразу согласились?» Первый вице-президент Азербайджана ответила: «Мы дискутировали, взвешивали, и мои основные сомнения были в плоскости того, насколько я справлюсь с этой возложенной на меня ответственностью. Я однозначно знаю, уверена, что интересы государства, и то, что посоветует или скажет мне супруг, будут совершенно совпадать. Поэтому в лице его я имею человека, который однозначно мне поможет, поддержит и, если у меня будут какие-то сомнения, укажет верный путь. Я должна оправдать доверие Президента, а самое главное оправдать доверие тех людей, у которых есть вера, ожидания», — сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что на этой должности будет заниматься решением социальных проблем в стране.

«Мое желание — сконцентрироваться на решении социальных проблем, на решении проблем малообеспеченных слоев населения», — заявила М.Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что не планирует стать президентом страны.

«Я об этом не задумывалась и не задумываюсь», сказала М.Алиева.

Мехрибан Алиева готова выслушивать конструктивную критику оппозиции.

«Я готова слушать здоровую конструктивную критику. Можно быть в оппозиции к власти, но не надо быть в оппозиции к своей стране. Вот это самое страшное», — заявила М.Алиева.