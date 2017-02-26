В связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида в киноцентре «Низами» в Баку состоялся показ документального фильма «Бесконечный коридор» («Sonsuz dəhliz», «Endless Corridor»), который снят по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой кинематографистами США и Литвы, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, видные государственные и общественные деятели, известные деятели культуры и науки, главы дипломатических миссий, представители молодежных и международных организаций.

Перед началом мероприятия гости могли ознакомиться с фотовыставкой и книгами, посвященными Ходжалинскому геноциду.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Ведущий вечера подчеркнул, что фильм «Бесконечный коридор» снят в рамках международной пропагандистско-агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой с восьмого мая 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, и посвящен светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, совершенного 26 февраля 1992 года. Главная цель «Справедливость к Ходжалы!» — доведение до мировой общественности правды об оккупации земель Азербайджана со стороны Армении, о трагедии Ходжалинского геноцида, дать международную политико-правовую оценку бесчинствам, творимым армянскими захватническими силами, безоговорочный вывод войск агрессора с территории страны, поддержка семей-беженцев из Ходжалы и пропаганда среди молодежи. Кампания «Справедливость к Ходжалы!», направленная на признание исторических реалий Ходжалинской трагедии в нравственной и политико-правовой плоскости, проводится в глобальном масштабе во многих странах мира и реализуется посредством всех видов коммуникаций, ресурсов, в том числе медиа, интернета и различных мероприятий.

Главная цель проводимых мероприятий – привлечь внимание мировой общественности к массовым убийствам, этническим чисткам по национальному или религиозному признаку, борьба с идеологией шовинизма, привлечение к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде. Политическая оценка этим трагическим событиям важна не только ради памяти убитых и раненых азербайджанцев. Это важно для того, чтобы мировая общественность не допустила повторения подобных событий.

Презентация фильма «Бесконечный коридор», который снят литовским независимым режиссером Андрюсом Брокасом при поддержке Общества Европа-Азербайджан (TEAS), впервые прошла первого июля 2014 года в Лондоне в Британской академии кино и телевизионных искусств и с тех пор в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» был показан во многих странах мира. Фильм переведен на азербайджанский, английский, русский, турецкий, французский, итальянский, немецкий и арабский языки и был показан на телеканалах разных стран, представлен на более шестидесяти кинофестивалях, стал лауреатом международных премий в различных номинациях. Среди них, «Гуманитарная награда» конкурса Global Film Awards престижного киноиздания Accolade Film Competition (США), «Лучший документальный фильм» и «Лучший режиссер документальных фильмов» Международного фестиваля фильмов «Тенерифе» в Мадриде (Испания), «Лучший монтаж документального фильма» Международного фестиваля кинематографистов в Милане (Италия) и т.д. За это время картину посмотрели около полумиллиарда зрителей.

Продюсерами документального фильма «Бесконечный коридор» являются Александрас Брокас (Литва) и лауреат престижной премии «Grammy Award» Джеральд Рафшун (США). Авторский текст за кадром читает британский актер, обладатель премии BAFTA Джереми Айронс.

Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий и интервью с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации трагедии с армянской стороны, которые были записаны во время встреч с ними литовского журналиста Ричарда Лапаитиса, являющегося свидетелем ужасов Ходжалы и вновь вернувшегося в Азербайджан через 20 лет после трагедии. А также на воспоминаниях независимого журналиста Виктории Ивлевой (Россия). Эти журналисты – свидетели Ходжалинского геноцида, спустя 20 лет возвращаются в Азербайджан, чтобы встретиться с оставшимися в живых и чудом спасшимися жителями Ходжалы. Документальные кадры и хроники тех страшных дней, видеосюжеты и фотоматериалы, доселе малоизвестные факты, откровения очевидцев и лиц, причастных к Ходжалинскому геноциду, представляют зрителям объективную картину трагедии февраля 1992 года.

В своем выступлении режиссер и продюсер фильма Александрас Брокас и Ричард Лапаитис рассказали о работе над проектом и подчеркнули, что Ходжалинский геноцид является одним из чудовищных преступлений ХХ века, которое было совершено против азербайджанского народа. Ходжалинская трагедия, как одна из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, является одним из самых жестоких террористических актов в истории человечества. К большому сожалению, до сих пор зачинщики этих чудовищных зверств и преступлений против человечества не понесли заслуженного наказания. Более того, среди них есть лица, которые занимают высокие государственные должности в Армении – это президент Серж Саргсян, экс-министр обороны Сейран Оганян, а также бывший командир 366-го полка Юрий Зарвигоров и другие.

«Мы попытались показать европейским зрителям самую страшную страницу Карабахского конфликта — Ходжалинскую трагедию. Азербайджанский народ сегодня не остался один на один со своей трагедией, о Ходжалинском геноциде уже знают во многих странах мира. Азербайджанский народ очень миролюбивый, толерантный, мудрый и прекрасный, который достоин жить в мире и согласии», — отметил Александрас Брокас.

Литовский журналист Ричардас Лопайтис отметил, что в период своей деятельности в качестве добровольца в Агдаме и позже, во время визитов в зону конфликта, он делал записи в дневнике об увиденных событиях.

«Появление этого фильма — это не только профессиональный интерес, а результат пережитых мной чувств, увиденного и услышанного. Эти впечатления не дают мне покоя уже 25 лет. Весь мир должен узнать об армянском агрессоре. Надеюсь, справедливость восторжествуют, и все виновные в Ходжалинском геноциде предстанут перед международным трибуналом», — отметил Лопайтис.

Один из героев фильма, житель Ходжалы Валех Гусейнов рассказал об ужасах оккупации города, о пленении, зверствах, пытках и издевательствах, которые ему пришлось пережить.

Выступившие выразили признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за реализацию проекта.

Далее собравшимся был показан документальный фильм «Бесконечный коридор».