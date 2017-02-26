Президент США Дональд Трамп вновь назвал «фейковыми новостями» слухи о его связях с Россией, передает РИА Новости.

Лидеры Демократической партии — лидер демократов в сенате Чак Шумер и новый глава нацкомитета партии Том Перес — ранее призвали не допускать до расследований генпрокурора, поскольку он назначенец Трампа и может «замести следы».

«Разговоры о России — это фейковые новости, которые распространяют демократы и раздувают СМИ, чтобы прикрыть огромное поражение на выборах и незаконные утечки!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.