По словам производителя, одного заряда батареи хватит на 22 часа разговоров, что в 10 раз больше, чем у оригинального устройства. Особое внимание было уделено тому, что на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia.

Телефон будет доступен в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса по цене 49 евро. Дата начала продаж пока не разглашается.



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