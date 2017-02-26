Находящийся с официальным визитом в Катаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля в Дохе встретился с президентом и исполнительным директором Qatar Petroleum Саадом Шерида аль-Кааби.

Как сообщает сайт президента АР, на встрече обсуждались возможности сотрудничества между Азербайджаном и Qatar Petroleum, подчеркнута возможность совместного участия в ряде проектов. Состоялся обмен мнениями по вопросам совместного участия Qatar Petroleum и Азербайджана в проектах, осуществляемых SOCAR в Каспийском море или в других странах.