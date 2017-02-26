Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье встретился в Дохе с руководителем компании Al Faisal Holding и председателем Ассоциации деловых людей Катара шейхом Файсалом бин Касимом бин Файсалом Аль Тани.

Как сообщает сайт президента Азербайджана, на встрече было отмечено значение нынешнего визита Президента Азербайджана в Катар с точки зрения расширения двусторонних связей.

Руководитель крупной бизнес-структуры шейх Файсал бин Касим бин Файсал Аль Тани, напомнив о своем визите в Азербайджан, поделился приятными впечатлениями об Азербайджане. Шейх Файсал бин Касим бин Файсал Аль Тани подчеркнул, что Азербайджан является современной и безопасной страной. Он с удовлетворением отметил, что в Азербайджане тепло относятся к гражданам Катара, сообщил, что в ближайшем будущем совершит визит в Азербайджан в составе представительной делегации.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в области торговли и инвестиций.