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Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в воскресенье провело операции по очистке 36835 квадратных метров территории, было обнаружено 482 осколков разорвавшихся боеприпасов, одна неразорвавшаяся часть двигателя ракеты (PQ-7), два противопехотнных мин (OZ M-72), два противотанковых мин (TM-57), 24 взрывателя (MVZ-57) противотанковых мин (ТМ -57), сообщили изданию «Тренд» в ANAMA.

Со дня начала операций в Джоджуг Марджанлы по разминированию и по сегодняшний день очищена территория в 653059 квадратных метров и 89 домов.

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