Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление в связи с ухудшением ситуации на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что согласно информации министерств обороны Армении и Азербайджана, а также других источников, 25 февраля на линии соприкосновения наблюдались серьезные нарушения режима прекращения огня, приведшие к потерям.

Сопредседатели призывают стороны конфликта отказаться от использования тяжелого вооружения и возврату их к прежним позициям, а также позволить вернуть тела погибших, как это было согласовано днем ранее при посредничестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ.

Сопредседатели также напомнили об обязательствах сторон по воздержанию от использования насилия.