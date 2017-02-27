Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял участие в торжествах, посвященных его 93-му дню рождения. Торжества прошли в национальном парке Матобо, расположенном примерно в 40 км от второго по величине города страны — Булавайо, сообщает Лента.ру со ссылкой на Cameroon Concord. По данным издания, праздничная вечеринка обошлась почти в два миллиона евро.

В праздновании участвовали несколько тысяч гостей из правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНС). Гостей угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве. Мероприятие прошло в удаленном от столицы городе Матопос.

Мугабе надел на праздник костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами, а его жена Грейс, которую считают возможной преемницей президента, имела похожий наряд.

Праздничная речь именинника продолжалась более часа. Мугабе заявил, что после 37 лет правления не намерен отдавать власть.