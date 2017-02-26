Оставшихся в замешательстве журналистов успокоил режиссер Эмир Кустурица, со смехом пояснивший, что актриса всего-навсего произнесла свою реплику из фильма «По Млечному Пути». В одной из сцен она говорит своему возлюбленному, роль которого исполняет Кустурица: «Мужчины — скоты!» Последний ей отвечает: «Да, но не все».

Для нового фильма Беллуччи пришлось выучить сербский язык (съемки длились четыре года), поскольку режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. По признанию итальянки, она часами оттачивала фразы, чтобы они звучали без акцента. Ради этой кинокартины она также научилась доить коров, снималась в ледяной воде, таская на плечах своего избранника.

«По Млечному Пути» — драматический фильм, снятый Кустурицей. Рассказывает об истории любви в период боснийской войны. Мировая премьера состоялась в сентябре 2016 года на Венецианском кинофестивале, в российский прокат лента вышла в январе 2017-го. По словам Беллуччи, на счету которой десятки фильмов, ее роль в этой картине стала самой зрелой в карьере.