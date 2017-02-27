Гонка ядерного вооружения между Соединенными Штатами и Россией уже стартовала, но в последние годы ее вела только РФ, однако недавнее заявление Дональда Трампа свидетельствует о том, что он подготовил ядерную сделку для Путина. Как информирует «Обозреватель», такое мнение высказал Павел Фельгенгауэр, известный военный эксперт.

По его словам, заявления Трампа еще не совсем понятны, но у США имеются планы по наращиванию ядерного вооружения, которые рассчитаны на 40-е годы. «В настоящий момент США не могут производить, и нарушать этот баланс весьма сложно, да и непонятно, для чего это нужно делать, однако для РФ возникла угроза. Если американцы выйдут из договора о нераспространении ядерного оружия, они развернут вблизи России крылатые или даже баллистические ракеты, уничтоженные в конце 80-х годов», пишет Фельгенгауэр.

По словам эксперта, РФ можно напугать такими действиями, но пока невозможно понять, что именно хотел сказать Трамп, говоря о ядерном оружии. «Вероятно, Трамп хочет заключить с Путиным большую сделку, и, чтобы войти в переговоры, он готовит себе пункты для торговли, и в ней также будут присутствовать и ядерные торги», уверен военный эксперт.