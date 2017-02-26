Пожар возник во время проведения ремонтных работ.

Пожар вспыхнул в отеле в городе Наньчан — на втором этаже здания во время ремонтных работ и быстро распространился по зданию. В пожаре погибли 10 человек, 13 пострадали.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, уже задержаны 24 человека», — заявил мэр Наньчана Ян Вэньбин, слова которого приводит агентство China News Service.

Окончательная причина пожара устанавливается, ведется расследование. В тушении и ликвидации последствий пожара были задействованы более 160 человек, 19 пожарных расчетов.