Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги выборов главы Нацкомитетета Демократической партии были подтасованы, и пост достался экс-министру труда Тому Пересу, которого поддерживает Хиллари Клинтон.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по итогам голосования в субботу Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента за кресло члена палаты представителей от штата Миннесота – Кита Эллисона.

“Гонка за пост главы Нацкомитета Демократической партии, конечно, была полностью “подтасована”. У ставленника Берни (Сандерса — ред.), как и у самого Берни, не было шансов. Клинтон потребовала на это место Переса!” — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter