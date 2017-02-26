Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Текст многостраничного послания размещен на сайте бывшего руководителя иранской исполнительной власти, сообщает ТАСС.

В своем письме Ахмадинежад комментирует самые разнообразные политические и экономические темы (от избирательной системы США до заморозки в американских банках иранских финансовых активов), моральные и этические аспекты, в том числе отношение различных исторических фигур и современных политиков к женщинам, страницы истории и даже цитирует великого персидского поэта Саади. Бывший президент Ирана высказывается «от лица великой иранской нации, история которой насчитывает более 25 веков».

В прошлом Ахмадинежад уже неоднократно направлял подобные послания мировым лидерам, в том числе президентам США Джорджу Бушу-младшему и Бараку Обаме, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель. Так, в написанном Ахмадинежадом в августе прошлого года письме Обаме содержалось требование отменить судебное решение о невозврате Ирану $2 млрд замороженных иранских авуаров.

Активная переписка бывшего президента в самом Иране вызывает крайне негативную реакцию. Общий смысл комментариев сводится к тому, что эти письма не только не принесут никакой пользы стране, но и могут навредить национальным интересам.

Ахмадинежад планировал выставить свою кандидатуру на предстоящих в мае в Иране очередных президентских выборах, однако духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи счел это «неразумным и нецелесообразным». Он заявил в сентябре прошлого года, что «не рекомендовал этому политику (Ахмадинежаду) участвовать» в выборах, поскольку это «разделит иранское общество на два противоположных полюса». После этого Ахмадинежад отказался от планов баллотироваться на президентский пост, который уже занимал в 2005-2013 годах.