Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Текст многостраничного послания размещен на сайте бывшего руководителя иранской исполнительной власти, сообщает ТАСС.
В своем письме Ахмадинежад комментирует самые разнообразные политические и экономические темы (от избирательной системы США до заморозки в американских банках иранских финансовых активов), моральные и этические аспекты, в том числе отношение различных исторических фигур и современных политиков к женщинам, страницы истории и даже цитирует великого персидского поэта Саади. Бывший президент Ирана высказывается «от лица великой иранской нации, история которой насчитывает более 25 веков».
В прошлом Ахмадинежад уже неоднократно направлял подобные послания мировым лидерам, в том числе президентам США Джорджу Бушу-младшему и Бараку Обаме, а также канцлеру Германии Ангеле Меркель. Так, в написанном Ахмадинежадом в августе прошлого года письме Обаме содержалось требование отменить судебное решение о невозврате Ирану $2 млрд замороженных иранских авуаров.
Активная переписка бывшего президента в самом Иране вызывает крайне негативную реакцию. Общий смысл комментариев сводится к тому, что эти письма не только не принесут никакой пользы стране, но и могут навредить национальным интересам.