Христиане-копты в массовом порядке покидают египетскую провинцию Северный Синай после очередного убийства члена своей общины боевиками исламистской группировки «Вилайят Синай», сообщает агентство «Рейтерс».
Только за прошедшие сутки полуостров покинули более ста семей. «Я не буду ждать смерти, — говорит один из уезжающих. — Эти люди безжалостны».
Христиане, опасаясь дальнейших расправ, спешно покидают свои дома.
«Правительство ничего не делает. Там не безопасно», — жалуются беженцы. Однако власти предпринимают некоторые шаги для защиты населения. Так губернатор провинции Абдель Фаттах Хархур разрешил христианам-коптам, которые служат в госучреждениях, не выходить на работу, а школьникам не посещать учебу.
Ранее террористическая группировка «Вилайят Синай», египетское отделение «Исламского государства», опубликовало в интернете видеоролик, в котором джихадисты сообщают, что, по воле Аллаха, будут убивать всех неверных. «Христиане станут главной добычей в этой охоте», — заявили боевики.