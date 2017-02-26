Христиане-копты в массовом порядке покидают египетскую провинцию Северный Синай после очередного убийства члена своей общины боевиками исламистской группировки «Вилайят Синай», сообщает агентство «Рейтерс».

Только за прошедшие сутки полуостров покинули более ста семей. «Я не буду ждать смерти, — говорит один из уезжающих. — Эти люди безжалостны».

В течение февраля экстремисты убили семь представителей общины.

Христиане, опасаясь дальнейших расправ, спешно покидают свои дома.

«Правительство ничего не делает. Там не безопасно», — жалуются беженцы. Однако власти предпринимают некоторые шаги для защиты населения. Так губернатор провинции Абдель Фаттах Хархур разрешил христианам-коптам, которые служат в госучреждениях, не выходить на работу, а школьникам не посещать учебу.

Ранее террористическая группировка «Вилайят Синай», египетское отделение «Исламского государства», опубликовало в интернете видеоролик, в котором джихадисты сообщают, что, по воле Аллаха, будут убивать всех неверных. «Христиане станут главной добычей в этой охоте», — заявили боевики.

В Египте проживает самая многочисленная христианская община на Ближнем Востоке — около 12 процентов населения. Коптами стали называть египтян-христиан в отличие от египтян, принявших ислам после исламизации страны в 641 году.