Во время зимнего трансферного окна нападающий «Челси» Диего Коста принял предложение китайской команды «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но лондонский клуб отказался отпустить его за €107 млн.

«Челси» отказался продать лучшего бомбардира команды в нынешнем сезоне Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €107 млн, сообщает SFR. Нападающий сборной Испании принял условия китайской команды, согласно которым он мог бы заработать €100 млн за три года, но лондонский клуб заблокировал сделку.

Трансфер Диего Косты мог стать самым дорогим в истории футбола. Сейчас самым дорогим футболистом мира является французский полузащитник Поль Погба, за которого «Манчестер Юнайтед» минувшим летом заплатил туринскому «Ювентусу» €105 млн.

В середине января Диего Коста узнал о выгодном предложении из Китая и перестал выходить на тренировки. Как сообщает Daily Mail, перед матчем 21-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (3:0) нападающий заявил, что получил травму. Медицинский штаб «Челси» обвинил футболиста в симуляции, а главный тренер команды Антонио Конте встал на сторону врачей, не согласившись с оценкой форвардом своей физической формы.

Пропустив один матч, Диего Коста вернулся в состав «Челси». В нынешнем сезоне он забил в чемпионате Англии 16 голов. В списке лучших бомбардиров Премьер-лиги он отстает от лидирующих чилийца Алексиса Санчеса из «Арсенала» и бельгийца Ромелу Лукаку из «Эвертона» на один мяч.

Перейдя в китайский клуб, Диего Коста мог стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. На данный момент первую строчку в этом рейтинге занимает аргентинец Карлос Тевес, который в конце декабря подписал контракт с «Шанхай Шенхуа» с зарплатой €35 млн в год. Также в прошлом году выгодные предложения из Китая приняли Оскар,

Халк, Джексон Мартинес, Грациано Пелле, Рамирес и другие известные игроки.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» лидирует с 11-очковым отрывом от занимающего второе место «Манчестер Сити» (63 очка против 52). «Тоттенхэм» и «Арсенал» набрали по 50 очков. Все ближайшие преследователи «Челси» имеют по матчу в запасе.

Нынешний сезон «Челси» начал тремя победами подряд — над «Вест Хэмом» (2:1), «Уотфордом» (2:1) и «Бернли» (3:0). В трех следующих играх лондонцы набрали всего одно очко, опустившись на восьмое место в турнирной таблице. За ничьей с «Суонси» (2:2) последовали два поражения — от «Ливерпуля» (1:2) и «Арсенала» (0:3).

После этого «Челси» одержал рекордные в истории клуба 13 побед подряд — над «Халл Сити» (2:0), «Лестером» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Саутгемптоном» (2:0), «Эвертоном» (5:0), «Мидлсбро» (1:0), «Тоттенхэмом» (2:1), «Манчестер Сити» (3:1), «Вест Бромвичем» (1:0), «Сандерлендом» (1:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмутом» (3:0) и «Сток Сити» (4:2).