Грузовик, перевозивший людей в кузове, перевернулся в индийском штате Мегхалая, по меньшей мере 16 человек погибли, почти 50 пострадали.

Об этом сoобшил издание Hindustan Times.

По данным, инцидент произошел в воскресенье утром в холмистой местности у населенного пункта Нонспрунг, округ Западные горы Кхаси. В момент ДТП в кузове грузовика находилось почти 70 человек, они направлялись из окружных деревень в храм.

«Предварительное расследование показало, что инцидент произошел из-за неосторожной езды. Грузовик перевозил почти 70 человек из трех близлежащих деревень, все они направлялись в храм», — заявил изданию представитель полиции.