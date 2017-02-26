Пресс-служба полиции сообщила newsru.co.il подробности инцидента, происшедшего в супермаркете Петах Тиквы (Израиль).

Согласно опубликованной информации, примерно в 07:00 поступило сообщение о стрельбе в торговом центре на улице Бенциона Галиса.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили раненого охранника. Как следует из результатов предварительного расследования, пострадавший – гражданин Азербайджана примерно 30 лет. В Израиле он находится в статусе постоянного жителя и не имеет права на ношение оружия.

Полиция сообщает, что пострадавший неустановленным путем завладел оружием другого охранника.

Пострадавшему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в больницу «Бейлинсон». Владелец оружия задержан для допроса. Расследование продолжается.

В пресс-службе полиции отмечают, что речь не идет о криминальном происшествии.