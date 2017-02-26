В субботу вечером пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила о том, что сообщение о нападении троих мужчин на двух парней на улице Русской во Владивостоке оказалось ложным доносом. Сайт baikal24.ru напоминает, что ранее появилась информация о том, что двух молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года трое мужчин избили битами и отобрали у них документы, деньги и телефоны. Полиция разыскала нападавших, основываясь на описании, данном потерпевшими, и задержала троих граждан Азербайджана в возрасте 27 и 25 лет. В ходе проверки выяснилось, что имел место ложный донос.

Оказалось, заявление о преступлении было сделано намеренно, поскольку один из молодых людей был должен деньги мужчинами. Чтобы не отдавать долг, приятели инсценировали разбойное нападение. Якобы, похищенное имущество полицейские нашли дома у одного из заявителей.

Теперь в отношении каждого из молодых людей возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. В случае признания судом вины граждан, им грозит до двух лет лишения свободы.