Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую империю.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению Кравчука, российский президент хочет восстановить царскую империю «территориально и ментально» и стать ее руководителем.

«Поэтому у него амбиции уходят очень далеко и очень высоко, я думаю даже больше его возможностей», — сказал он.

При этом Кравчук отметил, что Путин, может закончить плохо, если не перестанет принуждать соседние страны подчиняться ему с помощью силы.