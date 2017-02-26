В Беларуси снова проходят массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей, недовольных введенным властями налогом на тунеядство.

Акции проходят в нескольких городах, протестующие выкрикивают в адрес белорусских властей и лично президента Лукашенко различные бранные слова, в толпе замечены люди спортивного телосложения, их лица закрыты либо платками, либо балаклавами, сообщают РИА-Новости.

Выступающие за отмену налога на тунеядство грозятся устроить бессрочные забастовки и не уходить до тех пор, пока по их словам, не восторжествует справедливость. Александра Лукашенко митингующие называют фашистом, который должен оставить свой пост и уйти немедленно в отставку.

Участники акций протеста кричат, что им надоело так жить, что местные политики и чиновники одеты с ног до головы, имеют дорогие машины и недвижимость, а простой народ терпит несправедливость, людей в буквальном смысле «душат».

«Наши деды воевали, прадеды воевали, отстаивали от фашистов. А теперь у нас на посту президента – точно такой же фашист. Мы требуем отставки Лукашенко», — прокричала на митинге с трибуны одна из белорусских активисток.

От Лукашенко требуют также чтобы он дал дорогу новым политикам.

«Лукашенко, если не справляешься, уходи!», — скандируют многочисленные участники митинга.